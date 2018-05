Tragico schianto frontale, muore un'intera famiglia

Tragico incidente stradale nel Torinese. Un’intera famiglia, composta da padre, madre e figlia, ha perso la vita lungo la strada regionale 20, che collega La Loggia a Carignano.

I nomi delle vittime

Le vittime sono Gino Sinigaglia, 74 anni, la moglie Gloria Turazzi di 73 anni e la figlia Barbara Sinigaglia di 39 anni. Tutti e tre risiedevano a La Loggia.

Si è salvato soltanto il marito di quest’ultima, che trovandosi nel lato posteriore destro ha evitato l’impatto diretto con l’altra macchina: è grave all'ospedale Cto, ma non rischia la vita.

La dinamica dello schianto è stata vagliata per ore dai carabinieri della stazione di Vinovo.

Nessun segno di frenata

Un'Audi Q3, condotta da una 40enne, avrebbe invaso l’altra corsia di marcia probabilmente o per un colpo di sonno o per un malore, prendendo in pieno la Fiat Punto guidata da Barbara Sinigaglia.

Sull'asfalto nessuna traccia di frenata: la donna alla guida della Q3, che è stata sottoposta ai controlli etilometrici, rischia la denuncia per omicidio stradale, scrive TorinoToday