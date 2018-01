Tragico schianto all'alba: un morto e cinque feriti

Grave incidente stradale a Milano, all'alba di sabato. Un ragazzo di 18 anni ha perso la vita, cinque i feriti.

Incidente Bovisa Milano

Due auto sono entrate in collisione in via Cosenz angolo via Durando, nel quartiere Bovisa, a due passi dal Politecnico.

Il boato ha squarciato il silenzio del quartiere. Le due auto hanno fatto carambola contro altre vetture parcheggiate lungo la strada.

Un morto e cinque feriti

Le prime chiamate al 118 arrivano alle 4.46. Sul posto si precipitano nove mezzi tra ambulanze e automediche. Per il giovane in arresto cardiaco non c'è stato nulla da fare. I feriti - una ragazza di 17 anni, tre donne tra i 44 e i 48 anni e un giovane di 25 anni - sono stati portati in vari ospedali, il più grave finisce al Niguarda, gli altri al Policlinico, al San Carlo e al Fatebenefratelli.

Secondo le informazioni della polizia locale le due auto coinvolte sono una Renault Clio nera e un'Opel Corsa verde. Sulla prima vettura viaggiavano cinque persone, tra queste la vittima. L'auto è finita contro una rete di recinzione e, infine, contro dei grossi silos. Non è chiaro da dove provenissero, né quale dei due conducenti non abbia rispettato la precedenza. I rilievi, ai quali hanno partecipato anche i vigili del fuoco, sono andati avanti per tutta la mattinata di sabato.