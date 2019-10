Tragico schianto in moto nella zona industriale: muore a 17 anni

Tragico incidente stradale nella notte alle porte di Bari, nella zona industriale, nei pressi del centro meccanizzato postale di Modugno. Un ragazzo di soli 17 anni, residente a Triggiano ha perso la vita. Ferito l'amico che era in sella con lui. Lo schianto in via De Blasio, la dinamica non è ancora stata ricostruita con certezza: il giovane era a bordo della sua moto assieme all'altro passeggero quando avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo sull'asfalto e poi schiantandosi contro un palo.

Modugno (Bari), incidente zona industriale: morto ragazzo di 17 anni

L'impatto è stato molto violento. I soccorritori del 118, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare la morte del giovane. Ferito l'amico che viaggiava con lui, trasportato al Policlinico del capoluogo: non sarebbe grave. Sul luogo dell'incidente mortale sono accorsi anche i Carabinieri. Non è chiaro per quale motivo i due giovani si trovassero a tarda ora a percorrere quella strada così isolata.