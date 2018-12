Strage sulla statale, sei morti: auto contromano, poi lo schianto e le fiamme

Gravissimo incidente stradale in Lombardia. Sei persone, un uomo di 52 anni e cinque giovani, sono morte in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri. Un'auto avrebbe imboccato contromano l'innesto della provinciale con la statale di Morbegno (Sondrio). Il terribile schianto è avvenuto poco dopo le 22.45, a poca distanza dallo svincolo di Cosio.

Incidente stradale Morbegno Sondrio: 6 morti

In base a una prima ricostruzione, l'incidente frontale sarebbe stato causato da un probabile accesso in contromano di una delle due auto, anche se l'esatta dinamica è ancora al vaglio della Polizia stradale. L'impatto è stato devastante, e ha causato l'incendio dellaFiat 500X il cui unico occupante è stato estratto senza vita dalla lamiere dai vigili del fuoco, dopo i primi vani soccorsi prestati da alcuni automobilisti in transito. Sull'altra autovettura si trovavano cinque giovani, tutti morti sul colpo.

Incidente a Sondrio sulla Statale dello Stelvio: i nomi delle vittime

Il violento impatto ha causato l'incendio della Fiat 500 X a bordo della quale c'era il solo conducente, Andrea Gilardoni, 52enne di Como, estratto dall'abitacolo morto dai vigili del fuoco. Morti sul colpo anche tutti i cinque occupanti dell'altra vettura. Si tratta di Jessica Capelli, 26enne di Tirano (Sondrio), che era alla guida, Giada Zerboni, 33 anni, Nicola Porte, 20 anni, Cristian Magaroli, 36 anni, anch'essi di Tirano, e Simone Silvagni, 42 anni, di Bologna.

Le auto avrebbero preso fuoco dopo l'impatto. La Statale è stata bloccata in direzione Sondrio fino a tarda notte per permettere i rilievi del caso e mettere in sicurezza l'area.

