Terribile incidente tra tre auto: un morto, feriti in ospedale

Drammatico incidente stradale nel salernitano, in località Macchia di Montecorvino Rovella al confine con il comune di Bellizzi, dove ieri sera intorno alle 20.30 tre automobili - due in marcia nella stessa direzione e l'altra in quella opposta - si sono scontrate in via delle Industrie. C'è una vittima: a perdere la vita nell'incidente è stato il 37enne Loreto Rizzo, residente a Bellizzi. Purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare, l'impatto è stato fatale: è deceduto sul colpo. Viaggiava su una Toyota Yaris grigia rimasta coinvolta nell'incidente con altre due auto.

Ad allertare i soccorsi sono stati gli altri automobilisti di passaggio. Sul posto sono giunti i sanitari che hanno trasportato i feriti (almeno tre) in ospedale ed accertato il decesso del giovane.

Presenti anche i vigili del fuoco, per la rimozione delle vetture, e i carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente.