Incidente sul percorso del Giro d'Italia: motociclista in fin di vita

Il Giro d'Italia è teatro di un grave incidente stradale. Questo pomeriggio, prima dell'avvio della quinta tappa del Giro d'Italia, si è verificato un incidente sulla statale 640 "Strada degli Scrittori", ad Agrigento. Dalle prime informazioni un automobilista, dopo avere forzato uno sbarramento disposto dagli organizzatori, nonostante il presidio delle squadre di Anas, è entrato in un tratto di strada chiuso al traffico per via della manifestazione sportiva, investendo un motociclista addetto al servizio d'ordine del Giro d'Italia, un quarantottenne residente a Sambuca di Sicilia.

Trasportato tramite elisoccorso in ospedale, l'uomo è in fin di vita.

L'uomo, che ha riportato una emorragia cerebrale, è stato portato in elisoccorso all'Ospedale Sant'Elia di Caltanissetta dove viene sottoposto, in questi minuti, a una operazione molto delicata al cervello, come confermano all'Adnkronos i vertici del 118.

L'automobilista, un italiano di circa sessant'anni, è stato fermato. L'impatto è stato terribile e il motociclista è stato sbalzato a diversi metri di distanza. Compresa subito la gravità delle ferite che l'uomo ha riportato, all'altezza di una delle due bretelle per contrada Maddalusa è atterrato l'elisoccorso che ha, poi, trasferito il ferito all'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta, dove viene operato per cercare di fermare l'emorragia cerebrale.

La procura ha aperto un'inchiesta.