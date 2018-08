Alla guida con patente revocata e positivo all'alcol test: tragico schianto, muore la figlia

Tragico incidente nella notte a Nettuno, in provincia di Roma. Una bambina di nove anni ha perso la vita in seguito ad un incidente stradale mentre si trovava nell'auto con il padre e la sorella. Il dramma intorno alle mezzanotte del 10 agosto su via dei Frati quando l'uomo ha perso il controllo della Bmw che stava conducendo finendo contro un palo.

Incidente in via dei Frati a Nettuno

Lo schianto è stato violentissimo, l'auto si è ribaltata. Per la piccola non c'è stato nulla da fare, i vigili del fuoco intervenuti sulla strada che collega Nettuno a Velletri per estrarla dall'abitacolo non hanno potuto far altro che constatarne la morte.

Feriti lievemente il papà, 39 anni, e l'altra figlia, trasportati dalle ambulanze del 118 all'ospedale di Anzio. Tutta da accertare la dinamica dell'incidente stradale, sulla quale hanno svolto i rilievi scientifici gli agenti della Polizia Stradale di Albano intervenuti sul posto.

Patente revocata e positivo all'alcol test

Il padre sarebbe scappato dall'ospedale per poi essere rintracciato dopo circa un'ora dalla polizia. Guidava con la patente revocata ed è risultato positivo all'alcol test. Al momento è stato fermato per omicidio stradale. Sul caso indaga la polizia stradale e il commissariato di Anzio-Nettuno.

