Schianto a catena in autostrada, non ha scampo: muore schiacciato dentro al tir

Gravissimo incidente sulla A21. Tragico tamponamento in Emilia. Alcuni tir si sono scontrati e l'autista di uno dei mezzi pesanti ha perso la vita. L'impatto è stato devastante: l'incidente stradale è avvenuto stamattina sul tratto piacentino dell'A21, nel comune di Rottofreno, intorno alle 8: è stato un tamponamento a catena tra più mezzi pesanti.

La vittima è un 45enne: è rimasto schiacciato all'interno della cabina di guida, non ha avuto scampo. Un altro autotrasportatore è rimasto seriamente ferito ed è stato portato in ambulanza all'ospedale di Piacenza. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato a lungo insieme ai sanitari del 118 e all'equipaggio dell'eliambulanza. La polizia stradale sta accertando cause e dinamica del grave incidente stradale.