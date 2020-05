Auto contro scooter a Milano: due ragazzi gravissimi

L'impatto è stato violento, poi le fiamme. Brutto incidente stradale in viale Monza a Milano: auto contro scooter, due ragazzi sono gravissimi in ospedale. E' successo nella mattinata di venerdì 22 maggio. Dopo la collisione tra un'auto e uno scooter, il mezzo a due ruote ha preso fuoco. Gravi le condizioni dei due giovani in sella allo scooter, che sono stati trasportati con urgenza in ospedale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'incidente quando erano le undici meno venti, in direzione Sesto, poco prima della fermata Gorla della metropolitana. La dinamica non è ancora stata ricostruita con esattezza. Sul posto in pochi minuti sono arrivati i mezzi di soccorso del 118 con tre ambulanze ed una automedica. I due ragazzi in sella allo scooter (un 22enne e un 26enne) sono stati trasportati in codice rosso al Niguarda e al San Gerardo di Monza: le loro condizioni sono gravi, presentano entrambi molti traumi. Desta meno preoccupazione l'automobilista di 53 anni. Sul posto anche i vigili del fuoco, chiamati dai sanitari per spegnere l'incendio del motorino.