Tragico schianto nella notte: tre giovanissimi morti e due feriti

Tre giovanissimi morti e due feriti: è il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto nella notte tra venerdì e sabato dopo le 2 nel Brindisino, sulla strada che collega San Pietro Vernotico a Cellino San Marco.

Incidente stradale San Pietro Vernotico Cellino San Marco: i nomi delle vittime

Le vittime sono Davide Cazzato 19enne di Brindisi, Sarah Pierri 18enne di Tuturano e Giulia Capone 17enne di San Pietro Vernotico. Giulia Capone e Davide Cazzato sono morti sul colpo mentre Sarah Pierri è deceduta in ospedale per le ferite riportate. Due feriti sono stati portati in ospedale, M.L. 21 anni e L. A. 19 anni, non sarebbero in pericolo di vita.

Tre morti nel Brindisino: la dinamica dell'incidente stradale

I tre giovani morti viaggiavano sul sedile posteriore di una Fiat Punto. La vettura in base alle prime informazioni disponibili ha prima impattato contro un muretto di una proprietà privata e poi è andata a sbattere contro una Chevrolet, che proveniva in senso opposto, a bordo della quale si trovava solo il conducente, un uomo di 72 anni, ora sotto shock.

Le cause dell'incidente sono da accertare. Sul posto sono intervenuti l'ambulanza del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. La strada è rimasta a lungo interrotta. Sono in corso anche le perizie tossicologiche sulla conducente.