Impatto devastante tra auto e tir sulla statale: tre morti

Tragico incidente stradale in Puglia sulla strada statale 100 ''Di Gioia del Colle'', in corrispondenza del km 56.2, a Mottola, in provincia di Taranto. Nello schianto coinvolte due auto - una Fiat Panda e una Fiat Multipla - e un mezzo pesante. Nell'impatto, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, tre persone sono decedute e tre sono rimaste ferite.

Incidente strada statale 100 Mottola (Taranto): 3 morti

Le vittime sono i rispettivi conducenti delle due autovetture e uno dei passeggeri. Tra i feriti il conducente del mezzo pesante, finito in una scarpata dopo l'impatto. Il traffico è deviato in direzione Taranto, con uscita allo svincolo S. Basilio (km 52); in direzione Bari, con uscita allo svincolo Mottola (km 60.4). Sul posto Forze dell'Ordine, operatori del 118 e squadre Anas impegnate nella gestione della viabilità. Sul medesimo tratto di strada, negli ultimi anni, si sono verificati vari altri incidenti mortali.