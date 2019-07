In sette su un'auto si schiantano contro un muretto: gravi quattro giovanissimi

Quattro giovanissimi gravi in ospedale, altri tre praticamente illesi: erano tutti e sette all'interno di una Renault Clio coinvolta in un incidente stradale a San Teodoro, centro turistico gallurese particolarmente amato dai giovani per la sua movida estiva, in Sardegna. L'auto è uscita fuori strada per poi andare a sbattere violentemente contro un muretto a secco, disintegrandolo. La vettura con a bordo i sette giovani originari nel Nord Italia tutti di età compresa tra 16 e 18 anni si è ribaltata nella discesa che porta a Cala D’Ambra.

Incidente San Teodoro: in 7 su una Clio, 4 feriti gravi

I minorenni sono finiti in codice rosso a causa di fratture e contusioni. Lo schianto all’una di notte, quando la comitiva di ragazzi in vacanza si stava dirigendo verso una discoteca poco lontana. Ad avere la peggio i giovani seduti sui sedili posteriori, che non avevano le cinture di sicurezza allacciate. Le condizioni di quattro dei ragazzi feriti sono sembrate subito gravi ai soccorritori. Nessuno sarebbe in pericolo di vita. Il giovane alla guida, maggiorenne, è risultato negativo all'alcoltest.