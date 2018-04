Auto fuori strada dopo lo scontro: tre feriti

Un'auto completamente distrutta: ma fortunatamente i 3 ragazzi feriti nell'incidente stradale a Oltrona San Mamette (Como) nella tarda serata di giovedì 5 aprile 2018 se la caveranno.

Incidente stradale a Oltrona San Mamette

In base alle prime ricostruzioni, l'incidente ha coinvolto due auto: nell'impatto, una delle due vetture si è ribaltata finendo fuori strada in mezzo alle sterpaglie. Il sinistro è avvenuto intorno alle 23.39 in via Monte Sinai.

Tre ragazzi feriti

Coinvolti 3 ragazzi a bordo delle due auto, si tratta di due giovani di 21 anni e di uno di 26. Tutti sono rimasti feriti, ma non sarebbero in pericolo di vita. Due sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale di Circolo di Varese e al Sant'Anna di San Fermo della Battaglia, il terzo in codice verde all'ospedale di Tradate. Sul posto sono intervenute tre ambulanze e un'automedica. Al lavoro anche i vigili del fuoco per estrarre i ragazzi dalle lamiere.

