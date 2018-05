Incidente stradale a Napoli, muore un 18enne: folla inferocita sequestra un'ambulanza

Ancora un'aggressione contro medici e sanitari. E' successo a Napoli, nei Quartieri Spagnoli, come denunciato dall'assocazione "Nessuno tocchi Ippocrate" con un lungo post su Facebook.

Poco dopo le 23 di domenica 28 maggio, il 118 è intervenuto per un grave incidente stradale in moto avvenuto presso Vico Porta Piccola a Montecalvario. Un ragazzo di 17 anni è morto, un 45enne, anch'egli coinvolto nello scontro, è ricoverato in codice rosso al Cto. Altre due persone, un 35enne e un 21enne, hanno invece riportato lievi ferite. Lo scontro tra i due scooter è stato frontale ed entrambi i mezzi, secondo quanto riferito dagli agenti della Polizia di Stato, procedevano a velocità sostenuta.

Il 17enne è stato trasportato da un'ambulanza all'ospedale Vecchio Pellegrini quando era già in gravissime condizioni ed è deceduto poco dopo in ospedale.I sanitari del 118 intervenuti avrebbero inoltre presentato una denuncia per quanto avvenuto all'arrivo dell'ambulanza sul posto.

Secondo quanto riportato sulla pagina Facebook dell'associazione, che raccoglie le denunce di medici, infermieri e operatori sanitari riguardo aggressioni nello svolgimento del lavoro, sul posto sono state inviate due ambulanze mentre un gruppo di giovani, tutti a bordo di scooter, ha raggiunto il parcheggio del pronto soccorso del Vecchio Pellegrini "sequestrando" la prima ambulanza capitata a tiro. Uno di loro, inoltre, si sarebbe messo al volante del mezzo di soccorso partendo alla volta dell'incidente, portando con sé un autista Asl. Il tutto mentre l'equipaggio di una delle ambulanze giunte sul luogo dell'incidente, secondo quanto denunciato dai sanitari, veniva "letteralmente assaltato dagli astanti". Secondo i gestori della pagina Facebook "Nessuno tocchi Ippocrate" si tratta della "aggressione più grave e violenta registrata nel 2018".

Consideriamo questa l'aggressione più grave e violenta registrata nel 2018. Siamo stanchi di essere aggrediti, se ogni giorno dobbiamo rischiare la pelle allora mi Sa che presto i napoletani torneranno ad usare clacson e fazzoletto bianco fuori al finestrino, ma non perché ci renderemo protagonisti di un mega sciopero, ma perché molti di noi cambieranno lavoro….e poi? Chi lo farà il 118?

La notizia su NapoliToday