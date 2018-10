Incidente spaventoso, scontro frontale tra due auto: morti due ragazzi di 18 anni

Incidente a Roccadaspide, lungo la Strada Statale 166 degli Alburni, in provincia di Salerno. Due amici di 18 anni, Vincenzo Pepe e Pasquale D'Agosto, hanno perso la vita nel tragico schianto avvenuto in località Difesa, intorno alle 23.30 di ieri sera. I due amici erano a bordo di una Lancia Y che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata frontalmente con una Bmw 320d con a bordo una coppia di medici di Castel San Lorenzo, feriti gravemente e trasportati in codice rosso all’ospedale "Santa Maria della Speranza" di Battipaglia, dove sono tuttora ricoverati in gravi condizioni.

Incidente a Roccadaspide: morti Vincenzo Pepe e Pasquale D'Agosto

Soccorsi purtroppo vani. Nel violento impatto i due 18enni, residenti nel paese cilentano, sono morti sul colpo. I loro corpi sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco. Sul luogo del dramma è giunto anche il sindaco di Roccadaspide, Gabriele Iuliano. Tanti i messaggi di cordoglio sui social.

Su quanto accaduto indagano i carabinieri insieme alla Procura di Salerno, che ha dato il via libera per effettuare l’esame esterno sui due cadaveri.