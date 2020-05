Terribile incidente stradale, l'auto si spezza in due: mamma e figlia gravi

Un impatto terribile, frontale: una delle due auto coinvolte si è letteralmente spezzata in due. Drammatico incidente stradale venerdì 1 maggio intorno alle 12.30 sulla Statale 89, nel tratto che collega San Severo e Apricena in provincia di Foggia. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia stradale e dei carabinieri intervenuti sul posto insieme ad alcune ambulanze del 118, due auto, una Fiat Punto e un'utilitaria, si sono scontrate. L'impatto è stato spaventoso.

Ad avere la peggio sono state le due occupanti dell’utilitaria, una minicar. Mamma e figlia - di San Severo - sono rimaste ferite e sono state soccorse dal 118: la bambina è ricoverata all'ospedale Masselli Mascia di San Severo, mentre la giovane madre è stata trasportata all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo.

Nessuna conseguenza, ma tanto spavento, per il conducente a bordo della Fiat Punto, sotto shock per l'accaduto. Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e i carabinieri per i rilievi e gli accertamenti del caso.