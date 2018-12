Auto si schianta contro il semaforo: muore a 19 anni nel giorno del suo compleanno

Gravissimo incidente stradale a Sanfrè, in provincia di Cuneo. Un morto e tre feriti gravissimi. Poco prima delle due di notte un'auto con a bordo quattro ragazzi, tutti originari di Bra, di età compresa tra i 19 ed i 20 anni, ha perso aderenza sull'asfalto e si è schiantata contro il semaforo che regola la circolazione dell’incrocio nel centro del paese.

Per uno di loro, F.C., non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo: vani i tentativi di rianimazioni delle equipe sanitarie. Proprio ieri aveva compiuto 19 anni. Un ferito è stato trasportato all'ospedale Santa Croce di Cuneo, gli altri due al Cto di Torino. I vigili del fuoco hanno impiegato più di un’ora per estrarre i feriti dalla carcassa dell’auto

Con gli operatori sanitari del 118, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.