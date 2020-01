Tragico schianto frontale sulla statale: un morto e quattro feriti

Tragico schianto sulla statale Silana Crotonese, nel comune di Rocca di Neto (provincia di Crotone). Nel grave incidente stradale un uomo ha perso la vita ed altre quattro persone sono rimaste ferite. E' stato uno scontro violentissimo e frontale tra due auto.

Incidente sulla statale Silana Crotonese: un morto e quattro feriti

Le cinque persone, due adulti e due bambini della Lancia Delta e una persona nella Nissan Micra, sono state portate in ospedale in tre ambulanze. Per uno di loro non c'è stato nulla da fare. Sul luogo dell'incidente pattuglie della Polizia stradale e ambulanze del Suem 118. Le squadre dell'Anas hanno provveduto a chiudere la strada in entrambi i sensi di marcia. A lungo il traffico è stato deviato sulla viabilità locale.

Foto: Vigili del Fuoco