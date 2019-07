Travolta da un tir in corsia di emergenza: lei muore, grave la figlia

Una donna di 33 anni, Lucia Shulla Reyes, è morta in un incidente avvenuto sull'autostrada Torino-Monte Bianco in direzione del capoluogo piemontese, nel tratto compreso tra Quincinetto e Ivrea. Stando ad una prima ricostruzione un tir avrebbe tamponato la sua Fiat Punto ferma in corsia d'emergenza.

I sui figli di quattro e un anno sono rimasti feriti e sono stati caricati dall'elisoccorso atterrato sul posto. Sono stati trasportati all'ospedale di Aosta. La più grave è la bimba più piccola. Nulla da fare invece per la donna, residente a Torino ma originaria del Perù.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, la polizia stradale di Torino e i tecnici dell'Ativa. Il mezzo pesante era condotto da un autotrasportatore romeno di 27 anni che lavora per una ditta della provincia di Verona.