Auto con quattro donne a bordo precipita per centinaia di metri: morte due ragazze

Il volo nella scarpata non ha lasciato scampo a due ragazze di 17 e 19 anni: gravissimo incidente stradale martedì sera in val Ridanna, provincia di Bolzano. Il bilancio è di due morti e due feriti.

Erano le 18.30 quando l'auto con a bordo quattro amiche stava scendendo sulla strada forestale verso valle, dopo il loro turno di lavoro a una malga in quota. Per cause da accertare, l'auto è uscita di strada e precipitata per alcune centinaia di metri.

Incidente stradale Val Ridanna (Bolzano): morte Miriam Volgger e Irina Senn

A perdere la vita sono state la 17enne di Racines Miriam Volgger e la 19enne di Vipiteno Irina Senn. Le altre due donne a bordo, conducente e passeggera, classe 1978 e 2000, sono ancora ricoverate in ospedale, a Bolzano e Vipiteno: a quel che si apprende non sarebbero in pericolo di vita.

L'intervento dei soccorritori è stato particolarmente complesso. In val Ridanna la notizia ha provocato enorme dolore e sconcerto. Sulle cause dell'incidente indagano i carabinieri.