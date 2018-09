Moto contro autobus fuori servizio: un morto

L'impatto è stato violentissimo, nulla da fare per un motociclista 43enne: ha perso la vita la scorsa notte a Torino a seguito di un incidente stradale alla periferia nord del capoluogo. Il centauro, a bordo della sua moto, per cause ancora in corso di accertamento, ad un semaforo si e' schiantato contro un autobus di linea che stava rientrando in deposito. Sul posto sono intervenuti gli agenti di Polizia municipale per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

L'incidente in via Bologna angolo corso Novara. La moto Yamaha, che stava percorrendo via Bologna in direzione strada Settimo, si è scontrata con un autobus della linea 2, fuori servizio, che stava rientrando in deposito e che stava viaggiando via Bologna in direzione Centro, svoltando a sinistra nella carreggiata centrale di corso Novara in direzione del deposito di corso Tortona.

Si cercano testimoni

Sul luogo dell'incidente è intervenuta la squadra infortunistica del reparto radiomobile della polizia locale che è alla ricerca di testimoni (tel. 01101126510). L'incrocio è regolato da un semaforo che era funzionante e che uno dei due veicoli evidentemente non ha rispettato. Leggi su TorinoToday