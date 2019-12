Roma, pedone travolto da camion della raccolta rifiuti: morto

I soccorsi sono stati immediati. A Roma un camion della raccolta rifiuti ha investito un uomo di 84 anni: l'impatto è stato molto violento, il pedone è morto in ospedale per le ferite riportate. Succede tutto mercoledì mattina intorno alle 9 alla periferia est della Capitale, in via Casilina, quartiere Finocchio.

Morto pedone investito in via Casilina da mezzo Ama

In pochi minuti sul posto è giunto il personale medico del 118. Anche gli agenti del Gruppo Torri della polizia locale di Roma Capitale con tre pattuglie sul luogo dell'incidente. Il pedone investito è stato trasportato con urgenza al policlinico di Tor Vergata, ma non c'è stato nulla da fare. Alla guida del mezzo Ama c'era un 35enne, ora indagato per omicidio stradale.