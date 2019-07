Cappotta in Porsche e scappa lasciando donna gravemente ferita dentro l'auto

L'incidente nelle prime ore di venerdì, alle quattro e mezza, quando le strade della Capitale sono ancora semi-deserte. Si è cappottato al volante di una Porsche Boxster all'altezza del civico 100 di via Monti di Primavalle, nell'omonimo quartiere romano. Ferito, il 40enne italiano alla guida è comunque riuscito a uscire dall'auto per dileguarsi, lasciando la ragazza seduta al suo fianco priva di sensi, successivamente trasportata al policlinico Gemelli.

Roma, incidente stradale in via Monti di Primavalle

Poco più tardi l'uomo, che era andato a casa di un amico, ancora sporco di sangue, è stato rintracciato e portato anche lui al policlinico Gemelli dove è piantonato, ricoverato in codice rosso. Sul caso indagano gli agenti del Gruppo Nomentano della Polizia Locale. La dinamica dell'incidente è ancora in via di accertamento.

Si ribalta in Porsche e fugge lasciando donna ferita da sola in auto

La donna che viaggiava sul sedile del passeggero è stata ritrovata dai primi soccorritori priva di sensi all'interno dell'auto cappottata: le sue condizioni sono gravi. Non è chiaro per quale motivo il 40enne sia scappato lasciando da sola la ragazza gravemente ferita. Gli agenti del Gruppo Nomentano della Polizia Locale di Roma Capitale hanno svolto i rilievi scientifici sul posto.