Auto si ribalta e pirata della strada fugge: quattro giovanissimi feriti

Brutto incidente stradale in viale Marche, a Milano: un pirata della strada fugge dopo lo schianto, avvenuto alle 22.45 all'angolo con via Arbe. Il bilancio è di quattro ragazzini feriti. Coinvolti un'auto con quattro ragazzini a bordo e un monovolume grigio, poi "sparito" nel nulla, per poco. Dopo l'impatto, molto violento, ha visto l'altra macchina ribaltarsi su se stessa e finire la propria corsa ruote all'aria. Poi, senza preoccuparsi minimamente di aiutare i feriti, ha deciso di fuggire sperando di far perdere le proprie tracce. Ma alla fine non c'è riuscito.

Quattro ragazzini lievemente feriti

Per i quattro giovani che erano a bordo del veicolo ribaltato si è reso necessario il trasporto in ospedale: due ragazzine di diciassette e diciotto anni e due ragazzi di diciotto e diciannove. Tre di loro sono finiti in codice verde tra gli ospedale Città Studi, Policlinico e Fatbenefratelli, mentre uno di loro - quello che ha riportato le ferite più serie - è stato ricoverato in codice giallo, sempre al Fatebenefratelli.

La caccia al pirata dura poco

Iniziata e conclusa "in un amen" la caccia al pirata: in cinque minuti i vigili sono riusciti a bloccare il fuggitivo. Decisivo è stato il racconto degli stessi ragazzi e di alcuni testimoni, che hanno subito parlato di un "monovolume grigio". Una volta fermato, l'uomo - un sessantenne - è stato portato nel comando di piazzale Beccaria ed è stato denunciato per omissione di soccorso. La notizia su MilanoToday