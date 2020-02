Incidente sul lavoro: operaio precipita dal tetto di una ditta

Nell'impatto con il suolo, molto violento, ha riportato un trauma cranico e un trauma toracico. Incidente sul lavoro lunedì mattina a Novate Milanese. Verso le 8.20, stando alle primissime informazioni fornite dai soccorritori ai colleghi di MilanoToday, un uomo di 45 anni - un operaio italiano - è precipitato all'interno di uno dei magazzini della Testori Spa, azienda che produce materiale tessile per la filtrazione industriale di largo Angelo Testori.

Incidente sul lavoro a Novate Milanese: operaio precipita dal tetto di una ditta

Soccorso dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica, l'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano: le sue condizioni sono giudicate particolarmente delicate. In largo Testori sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato tutti i rilievi per ricostruire cause e dinamica dell'incidente ed accertare eventuali responsabilità. Secondo quanto trapelato sembra che l'uomo sia caduto da un'altezza di circa nove metri.

Benevento, cade da un'impalcatura in stazione: muore un operaio

E stamattina un operaio è morto dopo essere caduto da un'impalcatura alta circa quattro metri a Benevento. L'uomo, di 58 anni, stava lavorando in un cantiere all'interno della stazione ferroviaria centrale. A nulla sono valsi i soccorsi del 118: il lavoratore è deceduto nel violento impatto con il suolo.