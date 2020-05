Incidente sul lavoro: pressa schiaccia il volto di un operaio

Stava lavorando con una pressa ed è stato schiacciato dal macchinario. Incidente sul lavoro martedì mattina in un'azienda di via Alessandro Volta a Rosate, in provincia di Milano. La vittima dell'incidente sul lavoro è un operaio di 54 anni. Tutto è accaduto poco prima delle 9.45, secondo quanto riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica dell'incidente non è ancora chiara, ma secondo una prima ricostruzione sembra che il volto dell'uomo sia stato schiacciato dalla pressa. Le sue condizioni sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica.

Incidente sul lavoro oggi a Rosate: operaio schiacciato da una pressa

L'uomo è stato intubato dai sanitari e poi accompagnato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda. Le sue condizioni sono disperate. Per i rilievi che chiariranno l'esatta dinamica dell'incidente sono al lavoro gli agenti della polizia locale dei Fontanili.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nella giornata di ieri, un operaio 60enne di San Didero (Torino) si è infortunato gravemente ad una mano, rimasta intrappolata in un tornio, alla Coprauto di via dei Pioppi a San Valeriano, frazione di Borgone di Susa. La ditta si occupa di stampaggio lamiere e costruzioni prototipi di auto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con l'elisoccorso, che ha trasportato l'uomo all'ospedale Cto di Torino, i carabinieri della stazione cittadina e gli ispettori dello Spresal dell'Asl To3, a cui competono le indagini del caso. Aveva perso l'indice e il medio della mano destra. I medici, però, sono riusciti a reimpiantargli una delle due dita.