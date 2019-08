L'auto sbanda e finisce infilzata dal guard rail: l'orrore in tangenziale

Domenica mattina dell'orrore sulla tangenziale di Milano dove i soccorritori del 118 hanno dovuto richiedere l'ausilio dei vigili del fuoco per tentare di salvere una donna di 32 anni finita fuori strada con la propria auto. Il guard rail a bordo strada ha letteralmente infilzato l’auto penetrando la vettura, una fiat Doblò, con oltre quattro metri di lamiera.

La donna, una 32enne di Biassono (Monza) non ha mai ripreso coscienza dopo l’impatto ed è stata portata in condizioni disperate al Niguarda di Milano.

Non sono chiari i motivi dell'incidente avvenuto in tangenziale Est, nel tratto tra Carugate e Brugherio in direzione Milano. Sul posto anche i Vigili del fuoco e diverse pattuglie della Polizia stradale per ricostruire la dinamica.