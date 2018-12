Incidente mortale in tangenziale, si schianta e l'auto va a fuoco

Incidente mortale sulla tangenziale Est di Milano. A perdere la vita un uomo di 56 anni, Carmine Manno, rimasto intrappolato nell'auto andata in fiamme dopo lo schianto.

L'incidente nel tratto della tagenziale compreso tra la strada provinciale 41 e l'uscita di Vimercate Sud, in direzione Nord. Intorno alle 12.30 il conducente ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato. Dopo l'impatto, la vettura - scrive MilanoToday - è stata avvolta da un incendio devastante e l'uomo non è riuscito a mettersi in salvo.

Nonostante il rapidissimo intervento dei vigili del fuoco e dei soccorritori del 118, per lui non c'è stato nulla da fare: è morto carabonizzato e al momento non è stato neanche possibile identificarlo.

Milano, incidente sulla tangenziale est, il video dei soccorsi

