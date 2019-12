Auto schiacciata tra tir e guardrail: incidente da brividi in tangenziale

Poteva finire molto peggio per le persone a bordo dell'auto. Brutto incidente stradale lunedì intorno all'ora di pranzo sulla tangenziale Modena-Sassuolo. Lo scontro tra un'auto e un mezzo pesante è avvenuto in corsia nord (direzione Modena), poco oltre l'uscita di Baggiovara. La dinamica non stata ancora ricostruita con esattezza: durante il cambio di corsia verso sinistra il tir ha schiacciato contro il guardrail l'auto che stava sopravvenendo alle proprie spalle.

Incidente oggi sulla Tangenziale Modena-Sassuolo

Immediati i soccorsi. Sul posto è intervenuto il 118 insieme ai Vigili del Fuoco, che hanno estratto gli occupanti della Volkswagen dall'abitacolo dell'auto. Le loro condizioni non desterebbero preoccupazione: sono stati tutti accompagnati in ospedale per gli accertamenti del caso. Traffico a lungo in tilt sulla tangenziale. Circolazione parzialmente bloccata verso il capoluogo, con code di un paio di chilometri.