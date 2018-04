Napoli, camion si ribalta in tangenziale: traffico e lunghe code

Incidente stradale oggi sulla tangenziale di Napoli. Un camion si è ribaltato prima del tunnel che precede l'uscita di Agnano, in direzione del capoluogo campano. L’incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno: stando alle primissime informazioni, sembra che per fortuna non ci siano feriti gravi. Il traffico ha però subito pesanti ripercussioni.

Forti rallentamenti sono segnalati tra Via Campana e gli Astroni per la presenza del mezzo pesante sulla carreggiata. Sul posto gli uomini del 118 e la polizia stradale.

