Milano, incidente nella notte in tangenziale ovest: in coma 64enne

Grave incidente stradale sulla Tangenziale Ovest di Milano, in direzione nord. Lo schianto la notte scorsa poco dopo la mezzanotte. Il bilancio, come riferisce MilanoToday, è di un uomo in gravissime condizioni e di una ragazza che per fortuna ha riportato solo lievi ferite.

Il ferito più grave, un uomo di 64 anni, è stato trasportato all'ospedale di Rho in codice rosso. La prognosi al momento è riservata, ma da quanto si apprende il 64enne è in coma. Ferita anche una 26enne. La ragazza è stata trasportata in codice giallo al San Carlo.

La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio della polizia stradale. Sul posto oltre alle ambulanze anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano.

