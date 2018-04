Schianto frontale sulla statale, due giovani morti sul colpo

Gravissimo incidente questa mattina sulla statale Casilina nel Casertano: un frontale tra due auto ha provocato la morte di due giovani che viaggivano a bordo di una Citroen C3: Francesco Ranucci, 18enne di Calvi Risorta, e Antonio Valente, 30 anni di Calvi.

Il terribile schianto nel territorio di Teano nei pressi del bivio di Valdassano. Gli aggiornamenti su Caserta News

Morti Antonio Valente e Francesco Ranucci

A bordo della vettura c’erano altri due amici ora ricoverati in ospedale.

Ferito in modo grave il conducente del veicolo commerciale che procedeva nel senso opposto di marcia, in direzione Vairano Patenora. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno effettuando i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente mortale.