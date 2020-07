Tram esce dai binari e colpisce un bus: paura a Roma

Incidente a Roma dove in zona Colosseo un tram è uscito dai binari ed ha impattato contro un bus in transito. Lo "svio" in via Labicana ha riguardato un tram della linea 3, un bus dell'Atac in transito e un'auto ferma in sosta.

Secondo quanto riferito da Romatoday è rimasto ferito il solo autista del bus Atac. Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti della Municipale, i vigili del fuoco e le ambulanze del 118.