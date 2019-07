Trattore si ribalta: agricoltore muore schiacciato

Dramma nella mattina di lunedì 15 luglio a Cellore d'Illasi, in località Cisolino, provincia di Verona. I carabinieri sono intervenuti intorno alle 8 dopo aver ricevuto alcune segnalazioni da parte dei cittadini che tra i vigneti avevano notato un trattore ribaltato.

I militari, giunti sul posto, unitamente ai Vigili del Fuoco di Caldiero ed ai sanitari del 118, questi ultimi intervenuti anche con l'elisoccorso, hanno constatato che effettivamente era avvenuto un ribaltamento e che sotto al mezzo agricolo era rimasto schiacciato un agricoltore di 66 anni, Luigi Castagna, residente a Lavagno.

Trattore ribaltato: l'allarme lanciato da un passante

L'allarme è stato lanciato poco prima delle 8 da un altro agricoltore, che mentre raggiungeva il proprio terreno ha notato il mezzo di Castagna ribaltato al termine di una piccola scarpata di circa tre metri. A quel punto avrebbe avvisato un parente che abita poco lontano ed è partita la chiamata ai soccorsi.

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco con un mezzo, oltre all'ambulanza e all'elicottero del 118, ma l'agricoltore è deceduto sul posto: ribaltandosi, il trattore lo avrebbe schiacciato senza lasciargli scampo. Resta da verificare la dinamica dell'incidente e l'ora in cui si sarebbe verificato: il mezzo agricolo infatti non avrebbe svoltato ad un bivio, finendo così fuori strada. Non è escluso quindi che ci possa essere un malore alla base del tragico episodio.