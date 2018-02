Incidente d'auto, fatale lo schianto contro un albero: Davide muore a 23 anni

Incidente mortale a Treviolo, nel Bergamasco. Davide Ruggiano Dima, di Vaprio d'Adda, comune alle porte della Brianza, è morto a 23 anni dopo che la sua auto si è schiantata contro un albero.

L'impatto non ha lasciato scampo al giovane. Soccorso per primo dagli amici, come riferisce MonzaToday, Davide è stato trasferito d'urgenza all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo dove è morto poco dopo il ricovero a causa dei gravi traumi riportati. Ancora da accertare le cause dell'incidente.

Incidente a Treviolo, il messaggio di cordoglio su Fb

Al ragazzo, che aveva studiato all'Itis Marconi di Dalmine e aveva una grande passione per le automobili, è stato dedicato un messaggio di addio sulla sua pagina Facebook dove i suoi cari "in memoria di Davide Dima" hanno scritto: "Speriamo che le persone che amano Davide troveranno conforto nel visitare il suo profilo per ricordare lui e la sua vita". Una vita la sua fatta di amici, sorrisi e di auto che è stata spezzata troppo presto dalla strada.

