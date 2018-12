Scontro tra barche nella laguna di Venezia: 3 recuperati, un disperso

Sono tuttora in corso le ricerche per l'uomo scomparso nella notte in seguito ad un incidente tra due imbarcazioni nella laguna di Venezia. All'1.30 l'impatto avvenuto nella Valle dei Sette morti tra Pellestrina e Chioggia, vicino ad alcune secche e ha visto coinvolte due imbarcazioni di 6-7 metri circa.

Sul posto le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, i sanitari del Suem e i sommozzatori di Venezia e Vicenza, ma anche due imbarcazioni dei nautici di marittima e il personale di Chioggia. Ancora non è stata chiarita la dinamica dell'episodio, ma a bordo di ognuna delle due barche si trovavano due persone, tre sono state recuperate, la quarta è ancora dispersa.

Le operazioni in questo momento si sono spostate in canale Spignon, ma sono rese più difficoltose dal fatto che ci siano allevamenti di mitili. Uno dei superstiti all'impatto di questa notte è stato trasportato al pronto soccorso.