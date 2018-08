Incidente in laguna a Venezia: due morti e quattro feriti

E' di due morti e quattro feriti il bilancio di un grave incidente nautico avvenuto venerdì sera in laguna a Venezia, nella zona di Sant'Andrea San Nicoletto del Lido. Intorno alle 23.30 un taxi acqueo e una barca di pescatori si sono scontrati. L'impatto è stato violento, tanto che per due persone non c'è stato niente da fare.

Si tratta dei due pescatori: uno di loro è stato accompagnato all'ospedale, dove è morto poco dopo. Il secondo, invece, è stato recuperato in acqua ormai senza vita. Altre quattro persone, invece, sono state accompagnate al pronto soccorso.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i militari della capitaneria di porto che stanno ricostruendo la dinamica dello schianto. Stando ai primi accertamenti della guardia costiera, sembra che l'unità con le due vittime a bordo fosse ferma. La seconda imbarcazione l'avrebbe investita. Un pescatore veneziano di circa sessant'anni, R.R., è stato recuperato dall'acqua e portato in ospedale, ma non ce l'ha fatta. Il "collega" è risultato, invece, disperso ed è stato individuato solo all'una e mezza nella zona della darsena marina di Sant'Elena.

