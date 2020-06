Terribile incidente, auto sfonda il guard rail e "vola" giù dal ponte: morti due ragazzi

L'auto sulla quale viaggiavano, una Audi bianca, ha letteralmente sfondato il guard rail di un ponte, per poi fare un volo di circa sei metri precipitando nella scarpata sottostante, prima di atterrare in un piccolo corso d'acqua. Terribile incidente a Vermezzo con Zelo, in provincia di Milano: per il conducente e il passeggero, due ragazzi di trent'anni, non c'è stato nulla da fare. Sono morti sul colpo. L'incidente è avvenuto poco dopo le 20 di domenica sera, nei pressi del punto dove la Strada Provinciale 30 incontra la Vigevanese, accanto al Naviglio.

Incidente a Vermezzo, due morti: auto sfonda il guard rail e precipita dal ponte

Le due persone stavano viaggiando a bordo dell'auto che proveniva da Albairate e stava per immettersi sulla strada Vigevanese, in direzione di Abbiategrasso. L'autista, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, che ha sfondato il guard rail del ponte precipitando di sotto. Uno degli occupanti è morto dopo essere stato scaraventato fuori dall'abitacolo e l'altro schiacciato dal peso stesso della vettura, stando alle prime informazioni dei soccorritori sul luogo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso, il personale del 118 con ambulanza e elisoccorso, e i vigili del fuoco. L'auto è stata recuperata con la gru dai pompieri, presenti con sette mezzi. I militari hanno fatto i rilievi stradali necessari: diverse le ipotesi al vaglio per capire il motivo che ha provocato l'incidente.