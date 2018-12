Auto si schianta contro il bus della movida: nove feriti

Sfiorata la tragedia. Grave incidente a Torino nella notte di oggi, sabato 29 dicembre 2018, in via Chiesa della Salute angolo via Boccardo. Erano le 3.30 quando una Opel Astra guidata da un cittadino iracheno (la vettura ha targa britannica e guida a destra) che viaggiava in via Boccardo diretta verso corso Venezia si è scontrata con un bus della linea 10 Night Buster (quelli che riportano a casa i frequentatori della movida nel centro cittadino) che percorreva via Chiesa in direzione di corso Grosseto.

Incidente stradale a Torino: 9 feriti

L'impatto è stato violento. Nello scontro si sono registrati nove feriti e anche il danneggiamento di due esercizi commerciali (un'ottica e un negozio dismesso). Il più grave è l'automobilista al volante della vettura, trasportato all'ospedale Cto. Se la caverà in tre mesi per le fratture riportate. Gli altri otto feriti si trovavano sul mezzo pubblico e sono stati trasportati negli ospedali Cto e Giovanni Bosco, nessuno di loro è in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenute più ambulanze, i vigili del fuoco e la polizia locale. In base a una prima ricostruzione, sarebbe stata l'auto a non dare precedenza al bus.