Auto piomba sui tavoli del bar e travolge una donna

Drammatico incidente a Brescia. Poco dopo le 13 due auto si sono scontrate a un'incrocio e una di esse ha travolto i tavolini di un bar, centrando in pieno una donna di 45 anni.

E' successo in via Milano. La donna è stata travolta da una Chevrolet Spark, fuori controllo dopo l'impatto con un'Alfa Mito, mentre si trovava fuori dal bar "Leo Gaio". Le sue condizioni sono gravissime e rischia l'amputazione delle gambe.

Secondo una prima ricostruzione, l'Alfa Mito, che viaggiava in direzione del centro, era ferma per svoltare a sinistra: la donna al volante della Chevrolet Spark non si sarebbe accorta in tempo della manovra e, per evitare l'impatto, avrebbe sterzato. Dopo aver urtato la berlina italiana, la monovolume coreana ha invaso l'opposta corsia, per poi salire sul marciapiede e piombare sui tavolini del bar.

Sul posto hanno lavorato a lungo i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118: dopo le prime cure sul posto, la donna investita, residente a pochi metri di distanza dal luogo dell'incidente, è stata trasportata d'urgenza al Civile. Sotto shock, ma illesi, l'uomo e la donna che viaggiavano sull'Alfa Romeo, così come la conducente della Cevrolet.

