Suv tampona auto elettrica, schianto molto violento: muore una donna

Tragico incidente stradale nella notte a Milano in viale Legioni Romane: per una donna di 42 anni non c'è stato nulla da fare.

Lo schianto nei pressi della fermata metro Primaticcio. Un Porche Cayenne ha tamponato violentemente un'auto elettrica del car sharing Share and Go.

Incidente in viale Legioni Romane

La vittima è L. C., una signora ecuadoregna di 42 anni che viaggiava come passeggera a bordo dell'auto elettrica. La piccola vettura dopo il tamponamento è stata letteralmente scaraventata contro le altre automobili in sosta.

I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per estrarre la donna dalle lamiere. Rianimata sul posto dal personale del 118 è stata dichiarata ufficialmente deceduta al San Carlo. Ferite lievemente altre due persone.