Auto travolge carabinieri e vigili: feriti gravi

Sfiorata la tragedia stamane lungo la variante Aurelia tra Torre del Lago e Viareggio (Lucca). Un'auto in transito ha travolto un carabiniere e due agenti della polizia locale. Due dei feriti, una donna carabiniere di 29 anni e un'agente della polizia municipale di Viareggio di 54 anni, sono stati trasportati all'ospedale Cisanello di Pisa, dove sono arrivati in codice rosso. L'altro ferito, un altro agente della polizia municipale viareggina, di 53 anni, è stato trasportato all'ospedale Versilia sempre in codice rosso.

Incidente oggi variante Aurelia tra Torre del Lago (Lucca) e Viareggio (Lucca)

In base alle prime informazioni disponibili, i militari e i vigili erano sul posto per effettuare i rilievi in seguito a un altro incidente quando sarebbero stati travolti da un’auto di passaggio, una Bmw che li ha falciati. Sul posto, oltre alle ambulanze, è intervenuto anche l’elisoccorso Pegaso. La superstrada è stata chiusa.