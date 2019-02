Travolti da un'auto mentre stanno lavorando: morti due uomini

Dramma a Villareggia, in provincia di Torino. Due operai sono morti in un incidente, investiti mentre stavano lavorando in un cantiere stradale sulla strada provinciale 595 vicino al ponte sulla Dora, tra Mazzè e Villareggia. E' accaduto questa mattina intorno alle 10. I due cantonieri sono stati travolti da un'auto e, secondo quanto riferisce il 118, sono deceduti sul posto. Le vittime sono Giuseppe Butera, 62enne di Chivasso, e Giuseppe Rubino, 59 anni, di Caluso.

Per cause ancora in corso di accertamento, due cantonieri della Città Metropolitana, intenti a lavorare lungo la provinciale per effettuare alcuni lavori di manutenzione delle scarpate che corrono lungo la strada, sono stati travolti da una Fiat Tipo condotta da un uomo di 83 anni che è stato poi trasportato all'ospedale di Chivasso. Secondo una prima ricostruzione, l'auto arrivava da Villareggia centro ed era diretta verso Mazzè quando durante il percorso avrebbe sorpassato quattro auto, prima di andare in testacoda dopo aver urtato un carro attrezzi, spinto in parte fuori strada. Infine la Tipo ha investito i due cantonieri e poi la sua corsa si è fermata contro un muretto. Probabilmente il conducente non si è accorto delle indicazioni dei lavori, ragion per cui le auto sorpassate procedevano a velocità ridotta.

Sul posto il 118 con la medicalizzata, carabinieri, lo Spresal dell'Asl To4 e la polizia municipale. Sul luogo dell'incidente, intorno alle 11.30, è arrivata anche Chiara Appendino, sindaco della Città metropolitana di Torino.