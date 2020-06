Incidenti a catena in autostrada, il bilancio è drammatico: due morti

Il bilancio è drammatico, ci sono due morti. Tre gravi incidenti autostradali si sono verificati questa mattina sull'A22 che collega il Brennero a Modena, nel tratto Mantova Sud verso Pegognaga. Gli incidenti si sono verificati a distanza di pochi minuti l'uno dall'altro. Il primo schianto è avvenuto poco prima delle 10, in direzione Nord, e una persona ha perso la vita. Anche nel secondo schianto, avvenuto poco dopo le 10.30, sempre in direzione Nord, una persona è deceduta, mentre il terzo, poco dopo le 11, ha riguardato un tamponamento tra mezzi pesanti. Nello scontro una persona è rimasta ferita.

Tra le vittime, scrive la Gazzetta di Mantova, un camionista milanese. In uno dei tamponamenti un furgoncino è finito praticamente sotto un tir. La dinamica degli incidenti non è ancora stata chiarita nel dettaglio. Sul posto sono intervenuti la polizia stradale, i vigili del fuoco, diverse ambulanze, un elicottero e un'automedica. Rallentato per ore il traffico, con code fino a 4 chilometri tra Mantova nord e Mantova sud.