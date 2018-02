In ospedale per il mal di pancia, ma è al nono mese di gravidanza: "Non sapevo di essere incinta"

Era andata al pronto soccorso per un forte mal di pancia: in realtà era incinta, al nono mese di gravidanza, ma non se ne era resa conto.

E' successo all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Non era affatto una colica renale, come pensava la donna.

Gli esami medici hanno immediatamente chiarito la situazione.

Trasferita d'urgenza in sala parto, la donna ha dato alla luce un bel bambino. Entrambi sono in buone condizioni di salute, scrive LatinaToday.