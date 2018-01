Sta male per l'influenza, donna muore in casa

Da alcuni giorni era a casa malata con l'influenza. Giovedì pomeriggio, attorno alle 18, è morta nel suo letto. Non c'è stato nulla da fare per una donna di 46 anni deceduta in un'abitazione a Rho (Milano).

La vittima, che non soffriva di alcuna patologia, aveva semplicemente contratto l'influenza. Un normalissimo male di stagione che - anche se sarà l'autopsia a stabilirlo - le ha provocato un'insufficienza respiratoria, stando al primo riscontro dei medici, e quindi la morte.

Inutile l'arrivo nella sua abitazione dei medici del 118. Per la signora, che secondo quanto riferito da Il Giorno, viveva con i suoi genitori, non c'era nulla da fare. La madre ha riferito al personale dell'Azienda regionale emergenza urgenza che nel pomeriggio sembrava che i sintomi dell'influenza si fossero acutizzati e che la figlia aveva manifestato enormi difficoltà respiratorie.

