Influenza killer: morto un 50enne ricoverato in ospedale

Un uomo di 50 anni è morto in ospedale a Udine in seguito a complicanze di una forma di influenza particolarmente aggressiva. L'uomo, che non soffriva di gravi patologie pregresse, non era vaccinato contro l'influenza. Un altro paziente è ricoverato per patologie analoghe nel reparto di terapia intensiva dello stesso ospedale. I medici, come riporta UdineToday, gli stanno praticando la circolazione extracorporea.

Il paziente deceduto era stato ricoverato nei giorni scorsi in seguito a una forma particolarmente aggressiva di influenza con complicanze broncopolmonari infettive evolute in Ards - "Acute respiratory distress syndrome" - che si è rivelata fatale. Sono omplessivamente tredici le persone ricoverate in ospedale a Udine a causa di forme influenzali molto aggressive. La maggior parte di esse ha meno di 65 anni e tra loro ci sono anche due donne in gravidanza.

L'influenza, anche quest'anno, ha messo in difficoltà gli approvvigionamenti di sangue in diverse regioni, con punte di oltre 1300 sacche mancanti che hanno portato a rinviare gli interventi non urgenti in molti ospedali. Emerge dai dati diffusi dal Centro Nazionale Sangue-Istituto superiore di Sanità, che al CIVIS, il Coordinamento delle Associazioni nazionali dei donatori di sangue, lancia la proposta di estendere l'offerta del vaccino anche a chi dona.