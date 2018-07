Ingoia la linguetta di una lattina, 18enne rischia di restare soffocato

Rischiare di morire soffocato per una lattina: una brutta disavventura per un 18enne Frusinate che è finito al pronto soccorso dopo aver ingoiato la linguetta di metallo che serve per fare pressione sul coperchio delle lattine e consentirne l'apertura.

Il giovane si trovava in compagnia di alcuni amici e mentre cenava in una pizzeria non si era accorto che la linguetta fosse finita all'interno della lattina da cui stava bevendo. Quando ha sentito qualcosa nell'esofago ha cercato di ingoiarla peggiorando così la situazione.

La corsa in ospedale

Come spiega Marina Mingarelli su Frosinonte Today il giovane, impaurito, ha chiamato subito i genitori che lo hanno accompagnato prima presso l’ospedale di Sora e poi nel nosocomio frusinate dotato attrezzature all’avanguardia per quanto riguarda l’asportazione di corpi estranei dallo stomaco. Dopo averla localizzata i medici hanno proceduto ad estrarre la linguetta di metallo utilizzando una sonda.

Per evitare eventuali complicazioni subito dopo l'intervento il ragazzo è stato tenuto sotto stretta osservazione. Fortunatamente il 18enne non avrebbe riportato gravi complicazioni.