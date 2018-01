Ladro scappa sul cornicione e rischia di morire: salvato dalla polizia

Stava scappando dalla polizia salendo su un cornicione quando ha rischiato di scivolare nel vuoto, ma è stato salvato dagli stessi agenti che lo inseguivano. E' successo nella notte tra sabato 6 e domenica 7 gennaio a Torino, tra via Principi d'Acaja e corso Tassoni.

Tutto è iniziato con un normale controllo da parte della polizia. Gli agenti stavano perlustrando la zona quando hanno notato una Fiat 500 che, vedendoli, ha cercato subito di cambiare direzione. Inospettiti, gli agenti hanno deciso di fermare l'auto. A bordo c'erano due ladri di 35 e 37 anni, che prima hanno accostato e poi, quando gli agenti si sono avvicinanti, hanno ingranato nuovamente la prima e sono fuggiri in direzione di corso Francia, percorrendo contromano corso Tassoni, come ricostruisce Claudio Martinelli su TorinoToday.

I due ladri, non rispettando alcun semaforo e mettendo quindi di fatto in pericolo la vita degli altri automobilisti, nella loro corsa hanno urtato un'altra volante. Uno dei due è stato arrestato mentre l'altro è entrato in un condominio al 125 di corso Tassoni, salendo fino al quinto piano. Dopo aver spaccato una finestra, il giovane è salito sul cornicione, rischiando però di cadere nel vuoto. A salvarlo sono stati gli stessi poliziotti che lo avevano inseguito. Alla fine è stato arresatato anche lui ed è stato portato nel carcere delle Vallette.

La notizia su TorinoToday