Drogato e senza patente in fuga dai vigili per 6 chilometri: cerca di travolgerli, arrestato

Scene di ordinaria follia a Milano e dintorni. Drogato e senza aver mai preso la patente, fugge all'alt, scappa contromano e travolge l'auto dei vigili urbani: arrestato un giovane di 29 anni.

Quando ha visto gli agenti intimargli l'alt in via Curiel a Rozzano, ha deciso di dare il via a una fuga terminata più di sei chilometri dopo con uno schianto.

Inseguimento a Milano: drogato e senza patente alla guida, arrestato

Per il giovane, già noto alle forze dell'ordine e con diversi precedenti alle spalle, il pomeriggio è finito con un arresto con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, guida senza patente e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

I vigili lo avevano riconosciuto alla guida di una Passat e avevano cercato di fermarlo per un controllo. Dopo aver fatto inversione è scappato imboccando la tangenziale Ovest. A Opera poi ha preso contromano una rotonda e speronato l'auto della polizia municipale.

"Dulcis in fundo", ha cercato di fuggire a piedi nelle campagne: fermato dai vigili, il 29enne è risultato anche positivo ai test anti droga.